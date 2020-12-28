Определился состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира

Тренерский штаб сборной России определился с составом мужской команды на январские этапы Кубка мира.

Пресс-служба СБР сообщает, что участие в соревнованиях примут Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков.

На Кубке IBU выступят Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов.

Добавим, что пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в германском Оберхофе 8-10 и 13-17 января 2021 года.