Майгуров назвал причину неудачных выступлений российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров считает, что одной из причин неудач российских спортсменов на этапах Кубка мира стала пандемия коронавируса, из-за которой был нарушен привычный режим подготовки к сезону.

«Это связано, наверное, с годом, – цитирует Майгурова ТАСС. – Все по-разному тренировались, индивидуальная подготовка была, а часть спортсменов готовилась в команде

Что-то однозначное можно будет сказать в конце января после предстоящих этапов, посмотрим, какие будут тенденции. Естественно, мы сейчас анализируем все это, чтобы с начала следующего сезона что-то изменить».