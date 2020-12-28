Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на Рождественской гонке в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге на проходит традиционная Рождественкая гонка биатлонистов.
Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали лучшими в масс-старте на первом этапе соревнований.
Далее состоится гонка преследования. Начало в 21:20 по московскому времени.
Биатлон
Рождественская гонка
1-й этап
Масс-старт
1. Евгения Павлова – Матвей Елисеев (Россия) – 33:15,3 (3 промаха)
2. Франциска Пройс – Симон Шемп (Германия) – +18,2 (4)
3. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия) – +50,2 (8)
4. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия) – +1:09,1 (9)
5. Вита Семеренко – Дмитрий Пидручный (Украина) – +1:17,1 (6)
6. Дениз Херманн – Бенедикт Долль (Германия) – +1:19,7(9)
7. Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия) – +1:45,6 (8)
8. Динара Алимбекова – Антон Смольский (Беларусь) – +1:50,1 (7)
9. Элизабет Хогберг – Турстейн Стенерсен (Швеция) – +2:26,0 (9)
10. Лена Хекки – Себастьян Штальдер (Швейцария) – +3:38,9 (10)