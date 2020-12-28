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28 декабря 21:19
автор: Виктор Шарафудинов

«Северсталь» разгромила «Нефтехимик», забросив семь шайб

Череповецкая команда занимает пятое место в Западной конференции.

В регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» дома разгромила «Нефтехимик» с результатом 7:2 (3:2, 1:0, 3:0).

В составе череповецкой команды дубль оформил Егор Морозов. Также авторами голов стали Якоб Берглунд, Владислав Кодола, Даниил Вовченко, Андрей Алексеев и Владислав Провольнев.

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Кирилл Воробьев и Брэндон Макмиллан.

«Северсталь» прервала серию из трех поражений и занимает пятое место в Западной конференции, набрав 45 очков в 40 матчах.

«Нефтехимик» проиграл в девятый раз подряд. Нижнекамская команда находится на последней 12-й строчке таблицы «Восток», имея 20 очков после 39 встреч.

30 декабря состоятся матчи «Динамо» (Минск) – «Нефтехимик» и «Сочи» – «Северсталь».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 7:2 (3:2, 1:0, 3:0)

Голы: Берглунд (Морозов), 00:17 – 1:0. Воробьев (Шиксатдаров, Чивилев), 02:06 – 1:1. Морозов (Лишка, Берглунд), 05:20 – 2:1. Макмиллан (Порядин), 15:24 (в большинстве) – 2:2. Кодола (Петунин, Вовченко), 15:57 – 3:2. Вовченко (Кодола, Гераськин), 34:03 (в большинстве) – 4:2. Алексеев (Думбадзе, Казаков), 46:08 – 5:2. Морозов (Лишка, Лалонд), 52:21 – 6:2. Провольнев, 57:05 – 7:2.

Вратари: Подъяпольский – Барулин.

источник: «Советский спорт»
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