«Северсталь» разгромила «Нефтехимик», забросив семь шайб

В регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» дома разгромила «Нефтехимик» с результатом 7:2 (3:2, 1:0, 3:0).

В составе череповецкой команды дубль оформил Егор Морозов. Также авторами голов стали Якоб Берглунд, Владислав Кодола, Даниил Вовченко, Андрей Алексеев и Владислав Провольнев.

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Кирилл Воробьев и Брэндон Макмиллан.

«Северсталь» прервала серию из трех поражений и занимает пятое место в Западной конференции, набрав 45 очков в 40 матчах.

«Нефтехимик» проиграл в девятый раз подряд. Нижнекамская команда находится на последней 12-й строчке таблицы «Восток», имея 20 очков после 39 встреч.