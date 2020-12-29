Сергей Чепиков: Победа Павловой и Елисеева в «Рождественской гонке» - это успех

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поделился мнением о победе Евгении Павловой и Матвея Елисеева в «Рождественской гонке».

Давно не было такого успеха, я рад за нашу команду. Все считают, сколько гонок прошло без медалей, и тут успех. Можно занести в актив эту гонку, хочется, чтобы успехи нашей команды продолжились в новом году, - цитирует Чепикова ТАСС.

Напомним, что «Рождественская гонка» является коммерческим стартом и проводилась в Рупольдинге до 2001 года, после чего переместилась в Гельзенкирхен на арену «Шальке». В 2020 году в связи с пандемией коронавируса мероприятие вновь вернулось в Рупольдинг.