Евгения Павлова – победе в «Рождественской гонке»: Снежная сказка. Нет слов, только эмоции

Евгения Павлова поделилась эмоциями после победа на «Рождественской гонке» вместе с Матвеем Елисеевым.

«Снежная сказка. Спасибо всем, кто переживал и болел за нас. Нет слов, только эмоции», – написала Павлова в инстаграме.

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28 декабря Павлова и Елисеев выиграли и масс-старт и гонку преследования на «Рождественской гонке». Обычно эти выставочные старты проводят в Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке», но в этом году биатлонисты соревновались в Рупольдинге из-за пандемии коронавируса.