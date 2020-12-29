Дмитрий Ярошенко: Лидеры биатлона давным-давно не ездят на «Рождественскую гонку»

Дмитрий Ярошенко прокомментировал победу российских биатлонистов на «Рождественской гонке».

Вчера 28 декабря Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали лучшими на ежегодном биатлонном шоу, победив и в масс-старте и в гонке преследования. Второе и третье места заняли немецкие дуэты: Франциска Пройс/Симон Шемп и Дениз Херманн/Бенедикт Долль. Четвертыми оказались представители Италии Доротея Вирер и Лукас Хофер.

«Для меня «Рождественская гонка» большого интереса не представляет, – рассказал Ярошенко в интервью для Sport24.ru – Элита там по большому счету не выступает, за редким исключением немецких спортсменов.

К сожалению, все лидеры уже давным-давно не ездят на эту гонку, уже лет десять – пять лет так точно – они полностью посвящают себя подготовке к посленовогодним этапам. Но я прекрасно понимаю, что там можно заработать немного денег – или много, не так важно.

Не думаю, что победа поможет сборной в плане психологии. У них же нет особых проблем со стрельбой на соревнованиях, у них проблемы с ходом. Если бы психология помогала нам быстрее бегать, было бы здорово. Очень надеюсь, что те, кто остался на сборе, плодотворно поработают, и мы увидим уже несколько другую команду после Нового года».