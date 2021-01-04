РУСАДА проведет расследование по факту массового снятия спортсменов с «Ижевской винтовки»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) расследует факт массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки».

В конце декабря юниорки Ханты-Мансийского автономного округа и юниоры Тюменской области снялись с соревнований после прибытия допинг-офицеров.

«РУСАДА действительно проводило тестирование на «Ижевской винтовке». Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся.

Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, в соответствии со «Стандартом», а, во-вторых, чтобы не помешать расследованию», — цитирует директора по коммуникациям РУСАДА Марию Маркову «Весь спорт».