Виктор Майгуров: Спортсмены, снявшиеся с «Ижевской винтовки», доступны для допинг-тестов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал инцидент, случившийся в конце декабря прошлого года во время «Ижевской винтовки».

Юниорки Ханты-Мансийского автономного округа и юниоры Тюменской области снялись с соревнований после прибытия допинг-офицеров.

«Массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки» не осталось без внимания со стороны СБР. Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины. В любом случае, снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб. Все они доступны для допинг-тестов сейчас и были доступны в Чайковском и Ижевске», - цитирует Майгурова ТАСС.

Добавим, что ранее стало известно о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет расследование по факту массового снятия биатлонистов с соревнований.