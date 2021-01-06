В сборной России выявлен случай заражения коронавирусом

В расположении сборной России по биатлону выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает ТАСС, ссылаясь на тренерский штаб команды.

Имя заболевшего не уточняется, но известно, что положительный тест сдал не биатлонист.

Добавим, что сборная России находится в немецком Оберхофе, где с 8 по 17 января состоятся два этапа Кубка мира.

Напомним, что перед первыми этапами сезона в финском Контиолахти коронавирус был обнаружен у Антона Бабикова, а позднее - у старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и еще трех ее специалистов.