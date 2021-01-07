Губерниев объяснил массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Комментатор Дмитрий Губерниев дал свой комментарий по поводу инцидента, случившегося в конце декабря прошлого года во время «Ижевской винтовки».

Напомним, что юниорки Ханты-Мансийского автономного округа и юниоры Тюменской области снялись с соревнований после прибытия допинг-офицеров. Из-за этой ситуации в гонках не участвовали 33 спортсмена.

– Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная – бухгалтерия. Их не интересует состояние спортсменов, нужна строгая отчетность. Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку. Вот и все!

РУСАДА молчит? Ибо нету там допинга! Каждая собака знает, что в Ижевске и Чайковском допинг-пробы взять могут, так как это важные отборочные старты для взрослых. Но не для юниоров, они там никуда не отбирались! – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Добавим, что ранее стало известно о том, что Российское антидопинговое агентство проведет расследование по факту массового снятия биатлонистов с соревнований.