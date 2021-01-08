Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе, Павлова - шестая

Норвежка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Победительница преодолела дистанцию в 7,5 км за 23 минуты и 54 секунды, избежав промахов на огневых рубежах.
Второй финишировала Ханна Эберг из Швеции. Замкнула тройку австрийка Лиза Тереза Хаузер.
Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, показавшая шестой результат. 27-летняя биатлонистка не допустила ни одного промаха и уступила победительнице 59 секунд.
Светлана Миронова заняла 15-е место, а Лариса Куклина - 20-е.