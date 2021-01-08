Павлова - о выступлении в спринте в Оберхофе: Последний круг прошла на морально-волевых

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свое выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

27-летняя спортсменка пришла к финишу шестой, что стало лучшим результатом сборной России в текущем сезоне.

«Увидела на табло на выходе со второго рубежа, что иду третьей. Немного в шоке была, старалась доработать по максимуму. Больше всего результат зависел от того, как ты пройдешь по трассе. Она очень тяжелая, мягкая. На последнем круге было очень тяжело — свет потух и все, старалась дойти на морально-волевых. Самое неприятное, что самочувствие не дало побороться до конца за призовое место», — сказала Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф, второй финишировала Ханна Эберг из Швеции. Замкнула тройку австрийка Лиза Тереза Хаузер.