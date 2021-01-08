Польховский – о коронавирусе: Болезнь проходит бессимптомно, все время нахожусь в своем номере

Напомним, что о положительном тесте 67-летнего специалиста стало известно 6 января. Его пост временно занял Алексей Волков, работающий тренером женской команды по стрельбе.

– Болезнь проходит бессимптомно. Нахожусь в своем номере, дистанционно общаюсь с нашими тренерами. В Контиолахти на карантине можно было выходить на воздух ходя бы в позднее время. Здесь такого нет, так что занимаюсь тем, чем можно заниматься в номере – читаю, смотрю биатлон и удаленно общаюсь с коллегами, – приводит слова Польховского официальный сайт Союза биатлонистов России.

Отметим, что следующий тест на Covid-19 запланирован на 14 января.