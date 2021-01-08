Йоханнес Бе победил в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе, Латыпов – 11-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринта в рамках пятого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.
27-летний спортсмен финишировал с результатом 25 минут 12 секунд, допустив один промах. Вторую строчку занял его родной брат – Тарьей Бе, отставший на 10,8 секунды (без промахов). Тройку лучших замкнул еще один представитель Норвегии Стурла Легрейд (+21,6, без промахов)
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, показавший 11-й результат.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
10 км
1. Йоханнес Бе – 25.12,0 (1 промах)
2. Тарьей Бе – отставание 10,8 (0)
3. Стурла Легрейд (все – Норвегия) – +21,6 (0)
11. Эдуард Латыпов – +1.00,6 (1)…
16. Матвей Елисеев – +1.13,4 (1)…
19. Александр Логинов – +1.21,1 (1)…
27. Кирилл Стрельцов – +1.41,1 (0)
60. Евгений Гараничев – +2.39,5 (3)…
74. Антон Бабиков (все – Россия) – +3.11,1 (2)