Дмитрий Васильев: Не может быть, чтобы весь мир так много проигрывал норвежцам – здесь что-то не так

– Не может быть так, что весь мир так много проигрывает норвежцам в биатлоне. И не одному-двум норвежским спортсменам, а абсолютно всем. Понятное дело, что здесь что-то не так. Но через какое-то время мы все это узнаем, обязательно узнаем. Не может быть так, что астматики обыгрывают здоровых спортсменов. Да еще с таким отрывом. Это, конечно, полный абсурд, – цитирует Васильева «Матч ТВ».

Отметим, что в нынешнем сезоне норвежские спортсмены завоевали 15 золотых, а также по девять серебряных и бронзовых медалей. Второе место в данном показателе занимает Швеция, у которой 16 призовых наград, среди которых лишь пять – золотые. Тройку лучших замкнули французы – десять медалей (одно золото).

Сегодня, 9 января состоятся гонки преследования у мужчин и женщин в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.