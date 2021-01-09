Норвежцы заняли весь пьедестал гонки преследования в Оберхофе. Победил Легрейд, а Елисеев – 16-й

В немецком Оберхофе завершилась мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.
Весь пьедестал почета заняли норвежцы. Победителем стал Стурла Холм Легрейд, преодолев 12,5 км за 36 минут и 1,8 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах.
Серебро выиграл Йоханнес Дале, уступив Легрейду 15,6 секунды при одинаковом количестве неточных выстрелов, а бронзу – Тарьей Бе.
Из представителей сборной России лучший результат показал Матвей Елисеев, финишировав 16-м. Он уступил победителю 1 минуту и 18,7 секунды с тремя промахами.
Кубок мира по биатлону
5-й этап. Оберхоф (Германия)
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – +36:01,8 (2 промаха)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – +15:6 (2)
3. Тарьей Бе (Норвегия) – +25,4 (3)
4. Фабьен Клод (Франция) – +30,7 (4)
5. Лукас Хофер (Италия) – +36,4 (4)
6. Яков Фак (Словения) – +41,2 (1)
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +45,4 (2)
8. Йоханнес Бе (Норвегия) – +46,1 (7)
9. Симон Датье (Франция) – +46,5 (3)
10. Арнд Пайффер (Германия) – +51,4 (0)…
16. Матвей Елисеев (Россия) – +1:18,7 (3)
17. Александр Логинов (Россия) – +1:20,3 (2)…
22. Эдуард Латыпов (Россия) – +1:56,8 (5)…
51. Кирилл Стрельцов (Россия) – +4:43,7 (5)…
55. Евгений Гараничев (Россия) – +5:08,0 (5)…