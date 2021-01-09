Норвежцы заняли весь пьедестал гонки преследования в Оберхофе. Победил Легрейд, а Елисеев – 16-й

В немецком Оберхофе завершилась мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Весь пьедестал почета заняли норвежцы. Победителем стал Стурла Холм Легрейд, преодолев 12,5 км за 36 минут и 1,8 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах.

Серебро выиграл Йоханнес Дале, уступив Легрейду 15,6 секунды при одинаковом количестве неточных выстрелов, а бронзу – Тарьей Бе.

Из представителей сборной России лучший результат показал Матвей Елисеев, финишировав 16-м. Он уступил победителю 1 минуту и 18,7 секунды с тремя промахами.

Кубок мира по биатлону