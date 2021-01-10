Юрий Каменский: У Логинова умер отец. Мы можем только спасибо ему сказать, что он выходит на старт

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал о печальных событиях в семье Александра Логинова. По его словам, 28-летний уроженец Саратова потерял отца.

«У Логинова в семье трагедия, у него умер отец. Мы можем только спасибо ему сказать, что он выходит на старт и делает то, что может. Он сильно переживает, потренироваться в Саратове не успел – не по этой причине, но там совпало.

Мы и ставить в эстафету его не очень хотели. В этой ситуации ему надо откатиться, успокоиться, привести себя в порядок. Совершенно спокойно бы отнеслись, если бы он сказал, что не хочет стартовать.

Но он сказал, что хочет. Мы дали ему третий этап – в психологическом плане это более… Это наш тренерский выбор, но Саша готов любой этап бежать», – цитирует специалиста «Матч ТВ».