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10 января 14:45
автор: Артур Гичунцев

Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Россияне прервали безмедальную серию из 43 гонок.

В воскресенье, 10 января состоялась смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Лучший результат показала сборная России, преодолевшая всю дистанцию за 1 час 8 минут и 21,7 секунды. Команду представили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

На второй позиции – представители Норвегии (семь дополнительных патронов; +0,7 секунды), а третью строчку заняли французские биатлонисты (шесть дополнительных патронов; +12,1).

Кубок мира по биатлону

Пятый этап

Оберхоф, Германия

Смешанная эстафета

1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) – 1.08.21,7 (0+7)

2. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн, Йоханнес Дале, Стурла Лагрейд) – 0,7 (0+7)

3. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе) – 12,1 (0+6)

4. Беларусь (Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников, Антон Смольский) – 50,3 (1+5)

5. Германия (Ванесса Хинц, Дениз Херманн, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер) – 1.06,0 (1+7)

6. Швейцария (Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Беньямин Вегер, Жереми Финелло) – 1.29,4 (0+7)

7. Италия (Ирен Лардшнайдер, Лиза Виттоцци, Томас Бормолини, Доминик Виндиш) – 1.58,8 (0+8)...

10. Украина (Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) – 2.15,9 (1+8)...

13. Швеция (Линн Перссон, Эльвира Оберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) – 2.56,5 (2+14)

источник: «Советский спорт»
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