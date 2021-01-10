Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

В воскресенье, 10 января состоялась смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.
Лучший результат показала сборная России, преодолевшая всю дистанцию за 1 час 8 минут и 21,7 секунды. Команду представили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
На второй позиции – представители Норвегии (семь дополнительных патронов; +0,7 секунды), а третью строчку заняли французские биатлонисты (шесть дополнительных патронов; +12,1).
Кубок мира по биатлону
Пятый этап
Оберхоф, Германия
Смешанная эстафета
1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) – 1.08.21,7 (0+7)
2. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн, Йоханнес Дале, Стурла Лагрейд) – 0,7 (0+7)
3. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе) – 12,1 (0+6)
4. Беларусь (Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников, Антон Смольский) – 50,3 (1+5)
5. Германия (Ванесса Хинц, Дениз Херманн, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер) – 1.06,0 (1+7)
6. Швейцария (Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Беньямин Вегер, Жереми Финелло) – 1.29,4 (0+7)
7. Италия (Ирен Лардшнайдер, Лиза Виттоцци, Томас Бормолини, Доминик Виндиш) – 1.58,8 (0+8)...
10. Украина (Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) – 2.15,9 (1+8)...
13. Швеция (Линн Перссон, Эльвира Оберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) – 2.56,5 (2+14)