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10 января 17:25
автор: Юрий Нечаев

Франция одержала победу в синглмиксте, Россия - девятая

Соревнования проходят в Оберхофе.

Сборная Франции одержала победу в синглмиксте на пятом этапе Кубка мира.

За французскую команду выступали Жюли Симон и Эмильен Жаклен.

Второе место заняли шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг, проигравшие победителям 38 секунд. Замкнули тройку норвежцы Йоханнес Бе и Тириль Экхофф, отставшие от Франции на 44 секунды.

Сборная России в составе Евгении Павловой и Матвея Елисеева финишировала девятой. Россияне уступили французам более двух минут, пробежав два штрафных круга и использовав 12 дополнительных патронов.

Добавим, что шестой этап Кубка мира также примет Оберхоф. Соревнования пройдут с 13 по 17 января.

Биатлон
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Синглмикст

1. Франция (Жюли Симон, Эмильян Жаклен) — 39.04,8 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)
2. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) — отставание 38,7 (0 + 5)
3. Норвегия (Тирил Экхофф, Йоханнес Бе) — 43,9 (3 + 8)
...9. Россия (Евгения Павлова, Матвей Елисеев) — 2.03,5 (2 + 12).

источник: «Советский спорт»
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