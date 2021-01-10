Франция одержала победу в синглмиксте, Россия - девятая

Сборная Франции одержала победу в синглмиксте на пятом этапе Кубка мира.

За французскую команду выступали Жюли Симон и Эмильен Жаклен.

Второе место заняли шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг, проигравшие победителям 38 секунд. Замкнули тройку норвежцы Йоханнес Бе и Тириль Экхофф, отставшие от Франции на 44 секунды.

Сборная России в составе Евгении Павловой и Матвея Елисеева финишировала девятой. Россияне уступили французам более двух минут, пробежав два штрафных круга и использовав 12 дополнительных патронов.

Добавим, что шестой этап Кубка мира также примет Оберхоф. Соревнования пройдут с 13 по 17 января.