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12 января 20:00
автор: Юрий Нечаев

Михаил Шашилов: Моя основная задача - сколотить команду, объединить людей

В минувшие выходные на этапе Кубка мира в Оберхофе сборная России прервала длительную безмедальную серию.

Тренер сборной России Михаил Шашилов рассказал о том, что считает своей главной задачей на посту наставника национальной команды.

«Конечно, мы прилагаем все силы, чтобы уже сейчас у девочек появился результат. Но считаю гораздо более важной задачей сколотить команду. Объединить людей, научить их долго и много тренироваться, чтобы выдерживали сезон от начала и до конца без эмоциональных и физиологических провалов. Условно говоря, сейчас в нашем распоряжении есть маленький и довольно шаткий журнальный столик. А должен быть крепкий стол, за которым могут разместиться полтора-два десятка человек, включая спортсменов, тренеров, технический персонал и обслугу. И который способен стать для всех нас своеобразной точкой опоры. Неважно даже, окажусь ли за этим столом я сам. Но только в этом случае у нас появится команда, способная завоевывать медали», - сказал Шашилов в интервью RT.

Напомним, 10 января сборная России выиграла смешанную эстафету в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Благодаря этому успеху российские биатлонисты прервали безмедальную серию из 43 гонок.

источник: Russia Today
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