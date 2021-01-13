Дмитрий Васильев: У Елисеева очень большой проигрыш на спринте. Видно, что у него вообще нет резерва

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал итоги мужской спринтерской гонки в рамках шестого этапа Кубка мира.

Лучшим из российских биатлонистов оказался Матвей Елисеев. С безупречной стрельбой он показал десятый результат, уступив победителю норвежцу Йоханнесу Бе 47,5 секунды.

«Ничего особенного в результате, – отметил Васильев в интервью для Sport24.ru – В топ-10 оказались, и хорошо. Все равно у Елисеева проигрыш очень большой на спринте, с нулем тем более. Видно, что у него вообще нет резерва. Как он будет бегать на ЧМ – большая загадка. Стрельцов заслужил место в эстафете. Больше чем Гараничев и тем более Малиновский.

Вечная проблема нашего биатлона – в юниорах все выигрываем, потому что занимаемся форсажем спортсменов, а во взрослом спорте им нечем бегать, они все оставляют в молодости. Нужно ставить толковых, заслуженных тренеров – Лопухова и Гурьева. Они точно не будут форсировать подготовку юниоров, а подготовят спортсменов ко взрослому спорту. Тогда все и начнется, так делают все ведущие биатлонные и лыжные державы.

У нас традиционно ставят молодых и неопытных тренеров. Почему-то считается, что юношей кто угодно может тренировать, а это самая ответственная позиция. На ней должен быть только опытнейший, прошедший все специалист. Это же подготавливает резерв для всего взрослого спорта. Поэтому Малиновский все выигрывал по юниорам, а сейчас 4,5 минуты проигрывает.