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14 января 17:52
автор: Артур Гичунцев

Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Кайшева – 19-я

Светлана Миронова стала 21-й, а дебютантка сборной России Екатерина Носкова – 48-й.

Сегодня, 14 января в Оберхофе (Германия) состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км, где лучший результат показала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.

На втором месте расположилась итальянка Доротея Вирер, а третье место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Лучшей среди россиянок оказалась Ульяна Кайшева, завершившая борьбу на 19-й позиции.

Кубок мира по биатлону

Шестой этап

Оберхоф, Германия

Женщины

Спринт

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22.33,8 (1)

2. Доротея Вирер (Италия) – 9,3 (0)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 12,6 (0)

4. Жюстин Брезаз (Франция) – 19,4 (0)

5. Анаис Шевалье (Франция) – 23,5 (1)

6. Франциска Пройс (Германия) – 33,5 (1)

7. Ханна Оберг (Швеция) – 38,2 (1)

8. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 40,4 (2)

9. Юлия Швайгер (Австрия) – 41,0 (0)

10. Маркета Давидова (Чехия) – 41,8 (2)...

19. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.11,5 (1)...

21. Светлана Миронова (Россия) – 1.14,3 (2)...

41. Лариса Куклина (Россия) – 1.49,6 (2)...

43. Евгения Павлова (Россия) – 1.50,7 (2)...

50. Екатерина Носкова (Россия) – 1.59,0 (3)...

72. Ирина Казакевич (Россия) – 2.54,2 (5)

источник: «Советский спорт»
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