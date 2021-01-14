Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Кайшева – 19-я

Сегодня, 14 января в Оберхофе (Германия) состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км, где лучший результат показала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.
На втором месте расположилась итальянка Доротея Вирер, а третье место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер.
Лучшей среди россиянок оказалась Ульяна Кайшева, завершившая борьбу на 19-й позиции.
Кубок мира по биатлону
Шестой этап
Оберхоф, Германия
Женщины
Спринт
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22.33,8 (1)
2. Доротея Вирер (Италия) – 9,3 (0)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 12,6 (0)
4. Жюстин Брезаз (Франция) – 19,4 (0)
5. Анаис Шевалье (Франция) – 23,5 (1)
6. Франциска Пройс (Германия) – 33,5 (1)
7. Ханна Оберг (Швеция) – 38,2 (1)
8. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 40,4 (2)
9. Юлия Швайгер (Австрия) – 41,0 (0)
10. Маркета Давидова (Чехия) – 41,8 (2)...
19. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.11,5 (1)...
21. Светлана Миронова (Россия) – 1.14,3 (2)...
41. Лариса Куклина (Россия) – 1.49,6 (2)...
43. Евгения Павлова (Россия) – 1.50,7 (2)...
50. Екатерина Носкова (Россия) – 1.59,0 (3)...
72. Ирина Казакевич (Россия) – 2.54,2 (5)