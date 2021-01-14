Ирина Казакевич: Хотелось бы извиниться за гонку

- Хотелось бы извиниться за гонку. Сложно сказать, что было на стойке, сейчас уже больше эмоций, не могу сказать, почему промахнулась пять раз. Я стреляла по своей установке? Не справилась с рубежом, где-то не доработала. С Оберхофом я не подружилась, это была завершающая гонка тут, - рассказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Казакевич заняла 72-е место, допустив пять промахов на стойке. Лучшей среди россиянок оказалась Ульяна Кайшева, завершившая борьбу на 19-й позиции.