Сборная Франции выиграла мужскую эстафету в Оберхофе. Россияне – четвертые

В немецком Оберхофе завершилась мужская эстафета 4 x 7,5 км. Победу одержала сборная Франции, за которую выступали Симон Детье, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен.

Французы прошли дистанцию за 1 час, 22 минуты и 28 секунд, использовав шесть дополнительных патронов.

Второе место заняли норвежцы с отставанием в 4,2 секунды, одним штрафным кругом и тремя дополнительными патронами. За Норвегию сегодня выступали Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе и Йоханнес Бе.

Бронза у сборной Италии (Томас Бормолини, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель и Доминик Виндиш). Итальянцы отстали от французов на 1 минуту и 6,6 секунды, использовав пять дополнительных патронов.

Сборная России заняла четвертое место, уступив победителям 1 минуту и 55,3 секунды с девятью дополнительными выстрелами. За российскую команду выступали Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.