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15 января 19:32
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Логинов: Чуть-чуть не хватило опыта на стрельбе. Где-то тактически неправильно отработали

Сборная Россия стала четвертой в командной гонке в немецком Оберхофе.

Российский биатлонист Александр Логинов подвел итоги эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира.

«Может, чуть-чуть не хватило опыта на стрельбе, – отметил Александр в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Все-таки Оберхоф – это тяжелая ветровая обстановка. Где-то тактически неправильно отработали. Конечно, обидно, мы сделаем вывод и будем стараться дальше.

Ва-банк я не шел, но старался отрабатывать с первых метров. Не бросился, но старался взвинтить темп. Когда кто-то идет в группе, у них огромное преимущество на спусках и равнинах. Где-то я проиграл, но старался отбивать. Жаль, что не получилось побороться за более высокие места.

Мне становится чуть легче. Не сомневаюсь, что буквально через неделю состояние будет совсем другое».

Россияне заняли четвертое место, уступив победителям французам 1 минуту и 55,3 секунды. Выступавший на третьем этапе Логинов использовал лишь один дополнительный патрон.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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