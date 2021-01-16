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16 января 14:06
автор: Виктор Шарафудинов

Акимова выиграла спринт на первом этапе Кубка IBU. Шевченко заняла второе место

Соревнования проходят в немецком Арбере.

Российская биатлонистка Татьяна Акимова выиграла спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU.

Дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами Акимова прошла за 22 минуты и 58,1 секунды, допустив один промах. Второе место заняла другая россиянка Анастасия Шевченко, уступив Татьяне 4 секунды с одним неточным выстрелом.

Бронза у француженки Камиль Бене, которая с безупречной стрельбой проиграла Акимовой 5,4 секунды.

Завтра 17 января в немецком Арбере пройдет женская эстафета.

Биатлон

Кубок IBU

Первый этап. Арбер, Германия

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Татьяна Акимова (Россия) – 22:58,1 (1 промах)

2. Анастасия Шевченко (Россия) – +4,0 (1)

3. Камиль Бене (Франция) – +5,4 (0)

4. Алина Стремоус (Молдавия) – +7,6 (0)

5. Тильда Юханссон (Швеция) – +23,9 (0)

15. Анастасия Гореева (Россия) – +45,6 (2)…

18. Елизавета Каплина (Россия) – +50,7 (2)…

24. Тамара Воронина (Россия) – +55,7 (1)

25. Валерия Васнецова (Россия) – +56,0 (3)

26. Полина Шевнина (Россия) – +57,8 (0)…

69. Стина Нильссон (Швеция) – +2:20,1 (3)…

источник: «Советский спорт»
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