Акимова выиграла спринт на первом этапе Кубка IBU. Шевченко заняла второе место

Российская биатлонистка Татьяна Акимова выиграла спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU.

Дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами Акимова прошла за 22 минуты и 58,1 секунды, допустив один промах. Второе место заняла другая россиянка Анастасия Шевченко, уступив Татьяне 4 секунды с одним неточным выстрелом.

Бронза у француженки Камиль Бене, которая с безупречной стрельбой проиграла Акимовой 5,4 секунды.

Завтра 17 января в немецком Арбере пройдет женская эстафета.

Биатлон