Акимова выиграла спринт на первом этапе Кубка IBU. Шевченко заняла второе место

Российская биатлонистка Татьяна Акимова выиграла спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU.
Дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами Акимова прошла за 22 минуты и 58,1 секунды, допустив один промах. Второе место заняла другая россиянка Анастасия Шевченко, уступив Татьяне 4 секунды с одним неточным выстрелом.
Бронза у француженки Камиль Бене, которая с безупречной стрельбой проиграла Акимовой 5,4 секунды.
Завтра 17 января в немецком Арбере пройдет женская эстафета.
Биатлон
Кубок IBU
Первый этап. Арбер, Германия
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Татьяна Акимова (Россия) – 22:58,1 (1 промах)
2. Анастасия Шевченко (Россия) – +4,0 (1)
3. Камиль Бене (Франция) – +5,4 (0)
4. Алина Стремоус (Молдавия) – +7,6 (0)
5. Тильда Юханссон (Швеция) – +23,9 (0)
15. Анастасия Гореева (Россия) – +45,6 (2)…
18. Елизавета Каплина (Россия) – +50,7 (2)…
24. Тамара Воронина (Россия) – +55,7 (1)
25. Валерия Васнецова (Россия) – +56,0 (3)
26. Полина Шевнина (Россия) – +57,8 (0)…
69. Стина Нильссон (Швеция) – +2:20,1 (3)…