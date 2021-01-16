Сборная Германии выиграла женскую эстафету в Оберхофе. Россиянки заняли четвертое место

В немецком Оберхофе в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета 4 x 6 км.

Победу в командной гонке одержала сборная Германии, за которую выступали Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн и Франциска Пройс. Немки прошли дистанцию за 1 час, 14 минут и 31,5 секунды, использовав пять дополнительных патронов.

Серебро досталось белорусским биатлонисткам. Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина в итоге уступили команде Германии 17,4 секунды с девятью дополнительными выстрелами.

Бронза у команды Швеции (Мона Брорссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг). Шведки проиграли немкам 35,7 секунд, использовав пять дополнительных патронов.

Сборная России за которую выступали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева финишировала четвертой (+42,5, один штрафной круг и семь дополнительных выстрелов).