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16 января 18:10
автор: Виктор Шарафудинов

Сборная Германии выиграла женскую эстафету в Оберхофе. Россиянки заняли четвертое место

Серебро завоевала команда Белоруссии.

В немецком Оберхофе в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета 4 x 6 км.

Победу в командной гонке одержала сборная Германии, за которую выступали Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн и Франциска Пройс. Немки прошли дистанцию за 1 час, 14 минут и 31,5 секунды, использовав пять дополнительных патронов.

Серебро досталось белорусским биатлонисткам. Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина в итоге уступили команде Германии 17,4 секунды с девятью дополнительными выстрелами.

Бронза у команды Швеции (Мона Брорссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг). Шведки проиграли немкам 35,7 секунд, использовав пять дополнительных патронов.

Сборная России за которую выступали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева финишировала четвертой (+42,5, один штрафной круг и семь дополнительных выстрелов).

Штрафной круг на первом этапе заработала Павлова.

Кубок мира по биатлону

6-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины. Эстафета, 4x6 км

1. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн, Франциска Пройс) – 1:14.31,5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов)

2. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) – + 17,4 (0+9)

3. Швеция (Мона Брорссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) – +35,7 (0+5)

4. Россия (Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) – +42,5 (1+7)

5. Франция – +1:48,2 (2+10)…

источник: «Советский спорт»
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