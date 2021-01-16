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16 января 18:47
автор: Виктор Шарафудинов

Евгения Павлова: В нашей команде не обговаривается самочувствие спортсменов

В эстафете в немецком Оберхофе сборная России заняла четвертое место.

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свою неудачную стрельбу на первом этапе эстафеты на шестом этапе Кубка мира.

Павлова, стреляя стоя, допустила четыре промаха, и ей пришлось пробежать штрафной круг. Свой этап Евгения завершила на десятом месте, а в итоге сборная России финишировала четвертой.

«Расстроена. Подвела команду, зашла на круг — недопустимо такое на эстафете. Не знаю, как так получилось. У меня ноги затряслись. Есть уже какая-то усталость. Наверное, надо было пропускать эстафету, давать кому-то шанс. Но это на данный момент не обговаривается в нашей команде – даже как самочувствие у спортсменов», – рассказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

Женскую эстафету выиграла сборная Германии. Серебро завоевала Белоруссия, а бронзу – Швеция.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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