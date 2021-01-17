Йоханнес Бе: Приход Большунова в биатлон стал бы хорошим испытанием как для нас, так и для него

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился мнением о возможном переходе российского лыжника Александра Большунова в биатлон.

«Будет немного жаль, если он сменит вид спорта, но биатлонная семья готова открыть двери для каждого. Его приход стал бы хорошим испытанием как для нас, так и для него. Возможно, Большунов хочет бросить себе новый вызов», - цитирует норвежца Dagbladet.

Напомним, в текущем сезоне Большунов стал победителем «Тур де Ски», выиграв многодневку второй год подряд. В общем зачете Кубка мира россиянин уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя более чем на 600 очков.