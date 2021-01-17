Валерий Польховский: Логинов почувствовал себя не очень хорошо – мы решили его поберечь

Главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил отсутствие Александра Логинова в сегодняшнем масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

– Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет, – цитирует Польховского официальный сайт Союза биатлонистов России.

Отметим, что гонка запланирована на 17 января в 14:30 мск. Россию представят Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

В нынешнем сезоне 28-летний Логинов занимает 17-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 265 очков.