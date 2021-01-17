Симон выиграла масс-старт в Оберхофе. Миронова финишировала 11-й

В немецком Оберхофе на шестом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская гонка с массовым стартом.
Первой дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами преодолела француженка Жюлья Симон за 40 минут и 11,1 секунды с тремя неточными выстрелами.
Серебро завоевала немка Франциска Пройс, уступив Симон 3,9 секунды с двумя промахами.
Бронза у шведки Ханны Эберг (+11,7 и три промаха).
Что касается российских спортсменок, то Светлана Миронова заняла 11-е место (+33,3 и четыре промаха), а Ульяна Кайшева – 19-е (+1:18,9 и три промаха).
Кубок мира по биатлону
6-й этап
Оберхоф, Германия
Женщины. Масс-старт. 12,5 км
1. Жюлья Симон (Франция) – 40:11,1 (3 промаха)
2. Франциска Пройс (Германия) – +3,9 (2)
3. Ханна Эберг (Швеция) – +11,7 (3)
4. Игрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – +13,0 (2)
5. Мона Брорссон (Швеция) – +14,9 (1)
6. Доротея Вирер (Италия) – +28,8 (2)
7. Марте Рейселанд (Норвегия) – +30,3 (4)
8. Тириль Экхофф (Норвегия) – +32,1 (4)
9. Жюстин Бреза (Франция) – +32,6 (4)
10. Маркета Давидова (Чехия) – +32,6 (3)
11. Светлана Миронова (Россия) – +33,3 (4)…
19. Ульяна Кайшева (Россия) – +1:18,9 (3)…