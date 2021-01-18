Объявлен состав сборной России на седьмой этап Кубка мира

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на седьмой этап Кубка мира, сообщает пресс-служба СБР.

В главную команду страны вызвана Татьяна Акимова, успешно выступающая в Кубке IBU. На первом этапе россиянка одержала три победы в трех гонках (две в спринте одна - в эстафете) и возглавляет общий зачет турнира.

Таким образом, на седьмом этапе Кубка мира сборная России выступит в следующем составе:

Женщины

Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова (запасная).

Мужчины

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов (запасной).