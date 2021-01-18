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18 января 11:30
автор: Виктор Шарафудинов

Валерий Польховский: У каждого из наших резервистов есть шанс попасть в главную команду страны

Ранее Союз биатлонистов России опубликовал список спортсменов, которые выступят на следующем этапе Кубка мира.

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал изменения в составе национальной команды.

«Татьяна Акимова выступила в Арбере (на первом этапе Кубка IBU) выше всяких похвал и заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира, – отметил Польховский в интервью для пресс-службы СБР. – Анастасия Шевченко, которую в Антхольце хотели видеть многие болельщики сборной России, пока остается соревноваться на Кубке IBU, где она будет гарантированно набираться международного опыта. То же самое можно сказать и о Кариме Халили, который был лучшим в резервной мужской команде.

Мы внимательно следим за прогрессом наших резервистов. У каждого из них есть шанс попасть в главную команду, но для этого им надо показать себя на уровне Кубка IBU».

Ранее официальный сайт СБР опубликовал список биатлонистов, которые с 21 по 24 января выступят на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце-Антерсельве.

Женщины: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова (запасная).

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов (запасной).

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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