За время президентства Майгурова СБР увеличил расходы на зарплату руководства

Стали известны изменения в распределении финансов Союза биатлонистов России, произошедшие за первые полгода работы нового президента Виктора Майгурова.

Как сообщает News.ru, ссылаясь на источник, приближенный к СБР, изменения коснулись распределения расходов организации, в сторону их увеличения на содержание руководящего аппарата.

В первую очередь были отремонтированы кабинеты президента Виктора Майгурова и исполнительного директора Александра Пака. Их зарплата составляет порядка пяти тысяч долларов США в месяц. Для Майгурова она выросла в три раза после его ухода на повышение с должности вице-президента, а Пак получает почти вдвое больше, чем его предшественник Сергей Голиков.

В целом фонд оплаты труда увеличен в два раза при том, что общий бюджет СБР уменьшился и не превышает 100 миллионов рублей. Как уточнил источник, в бюджете на 2021 год помощь регионам сократилась вдвое, но есть сомнения в том, что и она будет выполнена в полном объеме.

В 34 гонках нынешнего сезона Кубка мира сборная России завоевала лишь одну медаль. 10 января Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов выиграли золото в смешанной эстафете в немецком Оберхофе.