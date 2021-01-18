Анатолий Алябьев: Логинов надломился в психологическом плане. Команда должна тренироваться вместе

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев высказался по поводу неудач российского биатлониста Александра Логинова в нынешнем сезоне.

«Хотя Логинов и является лидером нашей команды, в этом сезоне он немного надломился функционально и в психологическом плане, что немаловажно, – отметил Алябьев в интервью для RT. – Действительно, его могла подкосить смерть отца, но и ранее у него уже бывали сбои. Причем это касалось и стрельбы, и хода. Так или иначе на выступление влияет подготовка. И по моему мнению, тренироваться команда должна вместе. Кто бы что ни говорил, для индивидуальной подготовки нужно быть сверхмотивированным и очень сильным, хотя даже Оле-Эйнар Бьорндален подключался к команде. Все-таки выступать предстоит единым коллективом.

Что касается снятия с масс-старта в Оберхофе, Логинову следовало бы самому публично рассказать о причинах своего неучастия в гонке, а не тренерам. Он мог, допустим, сообщить, что устал и ему нужно немного отдохнуть, чтобы не было различных разговоров в СМИ. Тем более что этап в Антхольце будет проходить в высокогорье».

Седьмой этап Кубка мира в итальянском Антхольце-Антерсельве пройдет с 21 по 24 января.