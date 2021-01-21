В сборной России не выявлено новых случаев заражения коронавирусом перед седьмым этапом Кубка мира

В расположении сборной России не выявлено новых случаев заражения коронавирусом накануне старта седьмого этапа Кубка мира.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на тренерский штаб национальной команды.

Таким образом, российская сборная не сможет рассчитывать на помощь тренера женской команды Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена, которые сдали положительные тесты на этапе в Оберхофе и были помещены на десятидневный карантин.

Добавим, что седьмой этап Кубка мира пройдет с 21 по 24 января. В четверг состоится женская индивидуальная гонка на 15 км.