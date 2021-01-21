В сборной России не выявлено новых случаев заражения коронавирусом перед седьмым этапом Кубка мира

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Испании окончен Алькояно 2 Реал Мадрид 1
Испания - Примера окончен Бетис 2 Сельта 1
Бразилия - Серия А окончен Ботафого 1 Атлетико Гояниенсе 3
Франция - Лига 1 окончен Марсель 0 Ланс 1
Англия - Премьер-лига окончен Фулхэм 1 Манчестер Юнайтед 2
Испания - Примера окончен Вильярреал 2 Гранада 2
Бразилия - Серия А окончен Баия 1 Атлетико Паранаэнсе 0
Бразилия - Серия А окончен Гремио 1 Атлетико Минейро 1
Бразилия - Серия А окончен Коритиба 3 Флуминенсе 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Индиана Пэйсерс 112 Даллас Маверикс 124
НБА - регулярный чемпионат окончен Кливленд Кавальерс 147 Бруклин Нетс 135
НБА - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Сиксерс 117 Бостон Селтикс 109
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Торонто Мэйпл Лифс 1 Эдмонтон Ойлерз 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Торонто Рэпторс 102 Майами Хит 111
НБА - регулярный чемпионат окончен Атланта Хоукс 123 Детройт Пистонс 115
Бразилия - Серия А окончен Ред Булл Брагантино 4 Васко да Гама 1
Бразилия - Серия А окончен Сан-Паулу 1 Интернасьонал 5
НБА - регулярный чемпионат окончен Миннесота Тимбервулвз 96 Орландо Мэджик 97
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Сент-Луис Блюз 1 Сан-Хосе Шаркс 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Анахайм Дакс 2 Миннесота Уайлд 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Хьюстон Рокетс 103 Финикс Санз 109
НБА - регулярный чемпионат окончен Голден Стэйт Уорриорз 121 Сан-Антонио Спёрс 99
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Клипперс 115 Сакраменто Кингз 96
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Ванкувер Кэнакс 6 Монреаль Канадиенс 5 2.55 4.5 2.27
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Вегас Голден Найтс 5 Аризона Койотс 2
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Металлург Мг 0 Динамо Р 0 1.3 6.3 8
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Салават Юлаев 0 2.55 4.2 2.37
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Автомобилист 0 Северсталь 0 1.7 4.5 4.2
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Ак Барс 0 Локомотив 0 1.94 3.7 3.7
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Куньлунь Ред Стар 0 Нефтехимик 0 2.23 4.4 2.65
21 января 10:27
автор: Юрий Нечаев

В сборной России не выявлено новых случаев заражения коронавирусом перед седьмым этапом Кубка мира

Соревнования пройдут в Антхольц-Антерсельве (Италия).

В расположении сборной России не выявлено новых случаев заражения коронавирусом накануне старта седьмого этапа Кубка мира.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на тренерский штаб национальной команды.

Таким образом, российская сборная не сможет рассчитывать на помощь тренера женской команды Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена, которые сдали положительные тесты на этапе в Оберхофе и были помещены на десятидневный карантин.

Добавим, что седьмой этап Кубка мира пройдет с 21 по 24 января. В четверг состоится женская индивидуальная гонка на 15 км.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Синицина и Кацалапов пропустят командный турнир в МосквеДальневосточное дерби в Мытищах выиграл "Амур"Медведев и Рублев примут участие в серии АТР 500 в Роттердаме«Голый клининг» набирает популярностьУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелестиПришлось раздеться, чтобы выжить
Госдепу США – дисквал, Боярскому и Аршавину – предупреждения. На грани фола#3
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск третий.
Миранчук показал пример Кокорину. Его первый «старт» в Серии А не вышел комом
«Аталанта» с Алексеем Миранчуком в стартовом составе завершила вничью выездной матч против «Удинезе» (1:1).
С Кокориным получится целая команда. Александр станет 11-м российским легионером в Италии
С высокой вероятностью в ближайшее время Александр Кокорин перейдет из "Спартака" в "Фиорентину". До него в итальянскую Серию А заглядывали десять россиян. И не сказать, что с большим успехом.
«Конор и Порье вряд ли смогут чем-то удивить Хабиба». Интервью Эдуарда Трояновского
Российский боксер-профессионал Эдуард Трояновский, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO, также побеждавший на чемпионатах Европы и России по кикбоксингу, в интервью «Плеймейкеру» затронул не только близкую ему тему бокса, но и высказал свое мнение по самым актуальным событиям в мире смешанных единоборств.
Кто хуже бьет пенальти – правши или левши? Вечный футбольный спор обернулся в России аномалией
«Плеймейкер» изучил статистику 11-метровых в ведущих европейских чемпионатах и Российской Премьер-Лиге и пришел к неожиданным выводам.
Виолетта Грачева – горячая ростовчанка, которой так не хватает норвежцу Норманну на зимних сборах. Ставка на красоту#6
Пока лидер "Ростова" Матиас Норманн готовится к возобновлению российского футбольного сезона в Марбелье, популярность набирает Инстаграм его русской возлюбленной. Там есть на что посмотреть.
Малкин забил и снова победил Овечкина. Теперь в матче с 9 голами (видео)
Наконец-то первые шайбы в НХЛ-2021 забросили два Евгения – Малкин и Кузнецов, но весомее оказался гол форварда "Питтсбурга".
«Порье нужен Конору, чтобы восстановить имя. Хабиб расправился с ним, как с цыпленком»
Президент M-1 Global, бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от субботнего супербоя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
За кем следить, где смотреть. Календарь и трансляции спортивных событий 19 января 2021 года
«Племейкер» предлагает вашему вниманию расписание матчей и соревнований, запланированных на 19 января 2021 года. С прогнозами на самые интересные из них.
10 легенд спорта – в уникальном проекте о людях, которые творили историю нашей страны
Каждый из них видел столько, что хватило бы на несколько жизней. Они — те, кто приносил славу нашему спорту и создавал его традиции. Они — легенды.

Футбол. «Лестер» vs «Челси». «Вольфсбург» vs «Майнц». «Севилья» vs «Алавес».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика