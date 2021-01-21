Виктор Майгуров: Ремонт в моем кабинете? Заплатил свои 4 тысячи рублей за клининг и этим ограничился

В СБР отреагировали на сообщения СМИ об увеличении расходов на зарплаты руководства и дорогостоящем ремонте в кабинетах президента Виктора Майгурова и исполнительного директора Александра Пака.

YouTube-канал Союза биатлонистов России опубликовал видео, в котором Майгуров показал свое рабочее место.

«Не знаю, когда делался ремонт в принципе, – заявил глава СБР. – Я, конечно, тоже внёс какие-то изменения. Помыл четыре окна в кабинете, хоть стало видно улицу, вытер всю мебель от пыли. Один из наших сотрудников побелил стену. Мебель очень хорошая, несмотря на то что ей 10 лет, досталась еще от команды Михаила Прохорова, думаю, она нам послужит еще долго.

Тратил ли СБР какие-то деньги на ремонт? Наверное, когда-то тратил. Но на то, чтобы помыть окна, сделать небольшой клининг, я заплатил свои 4 тысячи рублей и этим ограничился».

Майгуров стал президентом СБР в июле прошлого года, сменив Владимира Драчева.