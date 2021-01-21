Хаузер выиграла индивидуальную гонку в Антхольце. Павлова – шестая

В итальянском Антхольце-Антерсельве в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км.
Золотую медаль завоевала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер, пройдя дистанцию за 42 минуты и 29,3 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах.
Второй результат показала украинка Юлия Джима, уступив Хаузер 43,7 секунды с безупречной стрельбой.
Бронза у француженки Анис Шевалье (+1:04,0 с одним неточным выстрелом).
Что касается российских биатлонисток, то лучший результат показала Евгения Павлова, оказавшись шестой в итоговом протоколе (+1:49,1 к результату Хаузер с двумя промахами). В первую десятку также пробились Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Они заняли соответственно седьмое и девятое места.
23 января биатлонистки примут участие в гонке с массового старта на 12,5 км. Россия представят четыре спортсменки: Павлова, Миронова, Кайшева и Лариса Куклина.
Кубок мира по биатлону
7-й этап
Анхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 42:29,3 (1 промах)
2. Юлия Джима (Украина) – +43,7 (0)
3. Анаис Шевалье (Франция) – +1:04,0 (1)
4. Доротея Вирер (Италия) – +1:15,1 (2)
5. Янина Хеттих (Германия) – +1:23,9 (1)
6. Евгения Павлова (Россия) – +1:49,1 (2)
7. Светлана Миронова (Россия) – +1:51,3 (2)
8. Динара Алимбекова (Белоруссия) – +1:52,4 (2)
9. Ульяна Кайшева (Россия) – +1:55,6 (2)
10. Дуня Здоуц (Австрия) – +2:28,0 (1)…
14. Лариса Куклина (Россия) – +2:46,0 (1)…
54. Татьяна Акимова (Россия) – +5:39,6 (5)…
65. Ирина Казакевич (Россия) – +6:41,4 (6)…