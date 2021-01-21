Валерий Польховский: Доволен женской команды, но продолжаем работать над стрелковой частью

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский подвел итоги женской индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира.

Евгения Павлова заняла шестое место, Светлана Миронова – седьмое, а Ульяна Кайшева – девятое.

«Конечно, доволен командой, ведь это наилучший результат женской команды на сегодняшний день, – рассказал Польховский в интервью для «РИА Новости». – Они боролись, но продолжаем работать над стрелковой частью. По крайне мере, больших проигрышей ногами нет. Чувствуется, что девочки становятся лучше.

Работа ногами зависела непосредственно от летней подготовки. На первых этапах Кубка мира результат было показывать сложнее из-за нагрузки на летних сборах. Мы видим, что та же шведская сборная, которая блистала с отрывом в декабре, сегодня с нами наравне, мы с ними уже конкурентоспособны. Сейчас за счет стартов набираем.

Понимание насчет состава на эстафету есть, но эти вопросы обсуждать и закрывать уже будем завтра».