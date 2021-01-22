Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве прошла мужская индивидуальная гонка.

Золотую медаль завоевал Александр Логинов. Российский биатлонист преодолел дистанцию в 20 км с четырьмя огневыми рубежами за 48 минут и 41,8 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, уступив Логинову 58,5 секунд с двумя неточными выстрелами.

Бронза досталась французу Кентену Фийону Майе (отставание +1:10,6 и два промаха).

Логинов ранее по ходу нынешнего сезона не поднимался в личных соревнованиях выше десятого места. Другие российские биатлонисты тоже ранее не выигрывали наград в личных гонках.