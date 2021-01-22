Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве прошла мужская индивидуальная гонка.
Золотую медаль завоевал Александр Логинов. Российский биатлонист преодолел дистанцию в 20 км с четырьмя огневыми рубежами за 48 минут и 41,8 секунды, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, уступив Логинову 58,5 секунд с двумя неточными выстрелами.
Бронза досталась французу Кентену Фийону Майе (отставание +1:10,6 и два промаха).
Логинов ранее по ходу нынешнего сезона не поднимался в личных соревнованиях выше десятого места. Другие российские биатлонисты тоже ранее не выигрывали наград в личных гонках.
Кубок мира по биатлону
7-й этап
Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
1. Александр Логинов (Россия) – 48:41,8 (0 промахов)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – +58,5 (2)
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – +1:10,6 (2)
4. Лукас Хофер (Италия) – +1:10,7 (2)
5. Антон Дудченко (Украина) – +1:10,9 (0)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – +1:18,1 (2)
7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – +1:22,2 (2)
8. Симон Эдер (Австрия) – +1:25,2 (1)
9. Эрленд Бьонтергор (Норвегия) – +1:50,4 (2)
10. Йоханнес Бе (Норвегия) – +1:56,4 (4)…
14. Евгений Гараничев (Россия) – +2:11,2 (2)…
50. Эдуард Латыпов (Россия) – +4:37,9 (4)…
51. Антон Бабиков (Россия) – +4:57,6 (3)…
65. Кирилл Стрельцов (Россия) – +6:05,7 (5)…
91. Илья Гаврилов (Россия) – +10:47,4 (5)…