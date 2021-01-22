Логинов, Елисеев, Латыпов и Гараничев выступят в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира

Четверо российских биатлонистов завоевали право выступить в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира.

В гонке на 15 км, которая пройдет в итальянском Антхольце-Антерсельве в воскресенье 24 января, примут участие Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.

Сегодня 22 января Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км, став первым российским биатлонистом, которому удалось завоевать медаль в личных соревнованиях на Кубке мира по ходу нынешнего сезона.