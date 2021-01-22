Тренерский штаб сборной России объявил состав на мужскую эстафету в Антхольце

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объявил состав команды на эстафету, которая пройдет в рамках седьмого этапа Кубка мира.

«Первый – Бабиков, второй – Елисеев, третий – Логинов, четвертый – Латыпов. Сомнения есть всегда, погода трудная, высота. Надеемся, что те, кто выступили неудачно, выйдут из ямы. Бабиков начал очень неплохо, но, видимо, переоценил себя и свои возможности и где-то неудачно стрелял», – рассказал Каминский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мужская эстафета пройдет в итальянском Антхольце-Антерсельве завтра 23 января и начнется в 17:05 по московскому времени.