Александр Логинов: Надеюсь, мне хватит времени, чтобы набрать мою форму

Российский биатлонист Александр Логинов надеется подойти к чемпионату мира в подойти в оптимальной форме.

- Я чувствую, что форма начинает приходить ко мне. Мне пришлось пропустить масс-старт в Оберхофе, потому что понимал, что мне надо немного потренироваться. Теперь остался финишный этап подготовки к чемпионату мира, надеюсь, мне хватит времени, чтобы набрать мою форму, - передает слова Логинова ТАСС.

Напомним, что в пятницу Логинов, показав время 48 минут 41,8 секунды и отстреляв без промахов, стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).