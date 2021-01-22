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22 января 18:27
автор: Виктор Шарафудинов

Васнецова выиграла спринт на втором этапе Кубка IBU

Соревнования проходят в немецком Арбере.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова выиграла спринт на втором этапе Кубка IBU.

Дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами Васнецова преодолела за 20 минут и 9,1 секунды не допустив ни одного промаха

Второе место заняла норвежка Осне Скреде с отставанием в 36,8 секунд с одним неточным выстрелом.

Третий результат показала француженка Лу Жанмонно (+50,0 с безупречной стрельбой).

Биатлон

Кубок IBU. 2-й этап

Арбер, Германия

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Валерия Васнецова (Россия) – 20:09,1 (0 промахов)

2. Осне Скреде (Норвегия) – +36,8 (1)

3. Лу Жанмонно (Франция) – +50,0 (0)

4. Мадлен Грей Фанеф (США) – +53,4 (0)

5. Элла Хальварссон (Швеция) – +54,8 (0)…

11. Анастасия Гореева (Россия) – +1:02,8 (2)…

14. Полина Шевнина (Россия) – +1:11,6 (1)…

34. Ольга Мащенкова (Россия) – +1:52,1 (2)…

37. Елизавета Каплина (Россия) – +1:56,3 (2)…

45. Наталья Гербулова (Россия) – +2:00,5 (3)…

60. Тамара Воронина (Россия) – +2:24,6 (2)…

63. Анастасия Шевченко (Россия) – +2:32,4 (4)…

источник: «Советский спорт»
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