Российская биатлонистка Валерия Васнецова выиграла спринт на втором этапе Кубка IBU.

Дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами Васнецова преодолела за 20 минут и 9,1 секунды не допустив ни одного промаха

Второе место заняла норвежка Осне Скреде с отставанием в 36,8 секунд с одним неточным выстрелом.

Третий результат показала француженка Лу Жанмонно (+50,0 с безупречной стрельбой).

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