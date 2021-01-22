Российская биатлонистка Валерия Васнецова выиграла спринт на втором этапе Кубка IBU.
Дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами Васнецова преодолела за 20 минут и 9,1 секунды не допустив ни одного промаха
Второе место заняла норвежка Осне Скреде с отставанием в 36,8 секунд с одним неточным выстрелом.
Третий результат показала француженка Лу Жанмонно (+50,0 с безупречной стрельбой).
Биатлон
Кубок IBU. 2-й этап
Арбер, Германия
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Валерия Васнецова (Россия) – 20:09,1 (0 промахов)
2. Осне Скреде (Норвегия) – +36,8 (1)
3. Лу Жанмонно (Франция) – +50,0 (0)
4. Мадлен Грей Фанеф (США) – +53,4 (0)
5. Элла Хальварссон (Швеция) – +54,8 (0)…
11. Анастасия Гореева (Россия) – +1:02,8 (2)…
14. Полина Шевнина (Россия) – +1:11,6 (1)…
34. Ольга Мащенкова (Россия) – +1:52,1 (2)…
37. Елизавета Каплина (Россия) – +1:56,3 (2)…
45. Наталья Гербулова (Россия) – +2:00,5 (3)…
60. Тамара Воронина (Россия) – +2:24,6 (2)…
63. Анастасия Шевченко (Россия) – +2:32,4 (4)…