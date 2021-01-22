Александр Тихонов: Логинов сегодня порадовал всю Россию

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал победу российского биатлониста Александра Логинова на этапе Кубка мира в Антхольце.

- Александр сегодня порадовал всю Россию. Произошло то, о чем я и говорил, он пропустил гонку, это надо делать весь сезон в соревновательный период. Надо восстанавливаться и соревноваться. Тренировочный процесс заканчивается, когда начинаются первые старты. Логинову стоит запомнить это состояние. После этого этапа Кубка мира надо три-четыре дня как минимум восстанавливаться, а потом спокойно подводить себя к чемпионату мира, - передает слова Тихонова ТАСС.

Напомним, что в пятницу Логинов, показав время 48 минут 41,8 секунды и отстреляв без промахов, стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).