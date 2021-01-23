Гараничев и Куклина выступят на чемпионате Европы в Польше

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба СБР.
В соревнования женщин на континентальном первенстве выступят Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.
В состав мужской команды вошли Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.
Тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды, который будет бороться за награды приближающегося чемпионата Европы 🇷🇺https://t.co/n1xCJVqyb5— Биатлон России (@russianbiathlon) January 23, 2021
(Фото: Nordic Focus) pic.twitter.com/kQf0YEvLD0