Сборная России выиграла смешанную эстафету на втором этапе Кубка IBU

Сборная России стала победителем смешанной эстафеты на Кубке IBU.

Выступавшие за российскую команду Саид Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева и Валерия Васнецова прошли дистанцию за 1 час 22 минуты и 52,8 секунды, использовав 15 дополнительных патронов и заработав один штрафной круг.

Второе место заняла сборная Франции (Оскар Ломбардо, Себастьен Маон, Софи Шово и Камиль Бене). Французы проиграли россиянам 40,3 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.

Бронза досталась норвежской команде (Александр Фьелд Андерсен, Филип Фльелд Андерсен, Осне Скреде и Эмили Охейм Калькенберг). Отставание сборной Норвегии от победителей составило 1 минуту и 6,7 секунд при двух штрафных кругах и 13 использованных дополнительных патронов.

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