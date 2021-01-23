Сборная Франции выиграла мужскую эстафету в Антхольце. У России – бронза

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве прошла мужская эстафета.

Первыми четыре этапа по 7,5 км преодолели французы. Антонен Гигонна, Кентен Фийон Майе, Симон Детье и Эмильен Жаклен прошли дистанцию за 1 час 14 минут и 25,8 секунды, использовав девять дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Норвегии. Выступавший на последнем этапе Йоханнес Бе на финише отстал от Жаклена всего лишь на восемь десятых секунды. Также за Норвегию выступали Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале и Тарьей Бе. Норвежцы заработали один штрафной круг и использовали девять дополнительных патронов.

Бронзу завоевала сборную России. На финише Эдуард Латыпов опередил немца Бенедикта Долля на 3,6 секунды. За трех первых этапах за российскую команду выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Победителям французам россияне уступили 50,8 секунды, заработав один штрафной круг и сделав семь дополнительных выстрелов.

Завтра 24 января в Антхольце пройдет женская эстафета (начало 14:45 по московскому времени).