ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Англии 2-й тайм, 70' Челси 2 Лутон Таун 1 1.05 14 35
Франция - Лига 1 2-й тайм, 79' Бордо 2 Анже 1 1.15 6.9 26
Англия - Чемпионшип перерыв Престон Норт Энд 0 Рединг 0 3.8 2.15 3.1
Испания - Примера 1-й тайм, 37' Осасуна 1 Гранада 0 1.05 16 26
Италия - Серия А 17:00 Верона 0 Наполи 0 4.3 3.5 1.93
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Страсбург 0 3.9 3.3 2.1
Германия - Бундеслига 17:00 Баскетс Бонн 0 Крайльсхайм Мерлинс 0
Франция - Лига 1 17:00 Реймс 0 Брест 0 2.5 3.4 2.9
Франция - Лига 1 17:00 Метц 0 Нант 0
Германия - Бундеслига 17:00 Ратиофарм Ульм 0 Хемниц 99 0
Италия - Серия А 17:00 Дженоа 0 Кальяри 0 2.5 3.4 2.9
Германия - Бундеслига 17:30 Шальке-04 0 Бавария 0 13.5 8.7 1.18
Кубок Англии 17:30 Брентфорд 0 Лестер Сити 0 6 4.2 1.54
Кубок Англии 17:30 Фулхэм 0 Бёрнли 0
Англия - Чемпионшип 18:00 Мидлсбро 0 Блэкберн Роверс 0 2.45 3.2 3
Италия - Серия А 18:00 Виктория Либертас 0 Канту 0 1.47 2.7
Испания - Примера 18:15 Эльче 0 Барселона 0 9.8 5.7 1.32
Франция - Лига 1 19:00 Ренн 0 Лилль 0 3.1 2.8 2.8
Италия - Серия А 19:00 Умана Рейер 0 Кремона 0
24 января 15:54
автор: Юрий Нечаев

Женская сборная России выиграла эстафету на седьмом этапе Кубка мира

Соревнования проходят в Антхольц-Антерсельве (Италия).

Женская сборная России выиграла эстафетную гонку на седьмом этапе Кубка мира.

В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Россиянки использовали девять дополнительных патронов, избежав штрафных кругов.

Второе место заняла сборная Германии, третье - команда Франции.

Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Женщины
Эстафета 4 х 6 км

1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 1:07.32,4 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениза Херманн, Франциска Пройсс) — отставание 11,0 (0 + 6)

3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон) — 21,2 (1 + 9)

4. Италия (Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара, Доротея Вирер) — 40,5 0 + 8)

5. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) — 46,5 (0 + 14)

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Автоконцерн BMW показал финальные тестирования электрического седана i4Видео лучших моментов боя Амира Альбази и Жалгаса ЖумагуловаИлон Маск учредил премию в $100 миллионов за лучшую технологию улавливания и хранения углеродаКапустин погиб, порезав руку во время купания в водоемеЭта Соня не даст уснуть: россиянка "взорвала" СетьБольшунов объяснил падение на этапе Кубка мира
Бей финнов, чтоб норвежцы боялись. Как Большунов при помощи палки нарвался на дисквал
Второй день подряд этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти сотрясают скандалы.
Как Порье вырубил Макгрегора. Главное о шокирующем поражении Конора на «Бойцовском острове»
Главный бой на турнире UFC 257 в Абу-Даби завершился неожиданной победой американца Дастина Порье, нокаутировавшего Конора Макгрегора во втором раунде.
Царь стандартов – даже фейковых. Головин двумя навесами перевернул матч с «Марселем» (видео)
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сверхудачно вышел на замену в центральном матче 21-го тура Лиги 1 "Монако" – "Марсель" (3:1).
«Панарин вместо политики мог бы больше думать о родной школе». Интервью с тренером суперзвезды НХЛ
Детский тренер российского лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Юрий Тряскин – об игре, поступках и характере воспитанника подольского «Витязя».
Хабиб над схваткой. Какой рекорд должен побить бой Порье – Макгрегор
До начала главного события 2021 года в UFC остаются считанные часы. Самое время еще раз оценить расклад в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора в Абу-Даби.
Валуев уверен в победе Макгрегора, если Порье не «заползет» за экватор
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на главный бой UFC 257, в котором в ночь с 23 на 24 января сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Конор легче Порье на полкило, но получит на 4 «лимона» больше. Главное о супербое UFC 257
«Плеймейкер» собрал интересные факты накануне боя Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.
«Даже убийство списывают лет через 15…» Червиченко – о словах Шамханова про договорной матч 1998 года «Спартак» – «Торпедо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» высказывание экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова о том, что в 1998 и 1999 годах «Спартак» сыграл с «Торпедо» два договорняка.
Брат-2 остается. Как Березуцкие окружили Гончаренко в штабе ЦСКА
Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул армейский клуб, а, наоборот, стал тренером красно-синих.
От «Был великой надеждой» до «Сдуется через 3-4 матча». Реакция на переход Кокорина в «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал интересные мнения о трансфере спартаковца Александра Кокорина в «Фиорентину».

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика