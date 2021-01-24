Женская сборная России выиграла эстафету на седьмом этапе Кубка мира

Женская сборная России выиграла эстафетную гонку на седьмом этапе Кубка мира.
В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Россиянки использовали девять дополнительных патронов, избежав штрафных кругов.
Второе место заняла сборная Германии, третье - команда Франции.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Женщины
Эстафета 4 х 6 км
1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 1:07.32,4 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)