Женская сборная России выиграла эстафету на седьмом этапе Кубка мира

Валуев уверен в победе Макгрегора, если Порье не «заползет» за экватор

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на главный бой UFC 257, в котором в ночь с 23 на 24 января сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.